Una notte da vera Inter, GdS: “Calhanoglu perfetto da vice Brozo, Inzaghi…”

L'articolo della Gazzetta dello Sport in merito all'analisi del match vinto dai nerazzurri contro il Barcellona

"Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai, canta l'interista Ligabue. L'Inter, che veste i colori della notte, si è svegliata in quella più importante e con una prestazione infuocata, di cuore e organizzazione, ha realizzato l'impresa". Apre così l'articolo della Gazzetta dello Sport in merito all'analisi del match vinto dai nerazzurri contro il Barcellona.