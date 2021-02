Novellino: “Scudetto, Inter favorita: Conte ha carattere, uomini giusti e un gioco…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore e allenatore sulla corsa scudetto, con l'Inter in testa e in lotta con il Milan, e su Ibra a Sanremo

Walter Novellino , ex calciatore e allenatore di - tra le altre - Napoli , Sampdoria e Torino , ha commentato ai microfoni di TuttoMercatoWeb la corsa al titolo che vede protagoniste Inter e Milan : "Pensavo che il Milan non si fermasse più. Ma dopo tanto tirare avanti il calo mentale più che fisico ci può stare. Inter favorita? Il Milan sta comunque facendo grandi cose al di là delle difficoltà dell’ultimo periodo. L’Inter è sempre stata la squadra favorita, ha gli uomini giusti, l’allenatore ha un gran carattere e gioca un calcio senza troppe chiacchiere".

L'ex calciatore del Milan ha detto la sua sulle polemiche per la presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo: "Chiacchiere. Ibra sa gestirsi". Sulla costruzione dal basso, tema di dibattito nelle ultime settimane, Novellino non ha dubbi: "Se posso farla la faccio, ma voglio impiegare meno tempo per arrivare in porta. Come l’Inter. Il possesso palla da dietro è solo una moda che finirà. La moda passa, i classici invece restano sempre".