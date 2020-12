Novellino: “Inter stanca, ma Sensi no: è lui che può dare il cambio di passo”

L’allenatore Walter Novellino, in collegamento su Skysport, ha parlato anche dell’Inter. Questo è quanto ha detto:

-Sensi unico nella rosa dell’Inter ad avere certe caratteristiche?

Sì, ha qualità. Cresciuto come trequartista, poi ha arretrato la sua posizione. In questo momento fisicamente sta meglio perché ha giocato meno rispetto agli altri che hanno giocato ogni tre giorni. L’Inter è stanca ma lui potrebbe dare alla squadra quel cambio di passo di cui ha bisogno in questo momento.

-Al netto delle cinque sostituzioni, la squadra ideale di Conte che centrocampo ha?

Proprio perché ci sono i cinque cambi, l’Inter non ha una squadra ideale. Ha una rosa forte, ha grandi uomini di qualità. Al momento non può piacere come gioca ma i cambi sono determinanti. Proprio con quelli, nell’ultimo periodo, ha vinto le partite. E Sensi, secondo me, è l’ideale per il cambio di passo. Difficile parlare di titolare in questo momento anche perché ci sono più difficoltà a livello fisico.

(Fonte: SS24)