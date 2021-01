Inter, dal fattore secondo tempo ai gol: numeri da paura! E dalla stagione 1950/51…

Contro il Crotone l’Inter ha centrato la sua ottava vittoria consecutiva in Serie A. Dopo 15 giornate l’Inter ha collezionato 36 punti, 24 dei quali collezionati nelle ultime 8 giornate. Era dal dicembre 2008 che l’Inter non conquistava otto successi consecutivi in Serie A.

L’Inter ha attualmente il miglior attacco della Serie A con 40 reti realizzate, media di 2,7 a partita. Era dal 1950/51 che l’Inter non segnava almeno 40 gol nelle prime 15 giornate di Serie A (45 in quel caso).

Per la quinta volta consecutiva l’Inter risolve il match nella ripresa: dopo Cagliari, Napoli, Spezia e Verona, anche con il Crotone i nerazzurri hanno conquistato i tre punti scattando nei secondi 45 minuti. In Serie A, dopo 15 turni, sono 16 i punti guadagnati dalla formazione di Conte nei secondi tempi rispetto ai risultati dell’intervallo.

(Fonte: Inter.it)