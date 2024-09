Arrivato sulla panchina dell'Inter nell'estate del 2021 per raccogliere la pesante eredità di Antonio Conte, Simone Inzaghi si sta affermando come uno degli allenatori più vincenti della storia nerazzurra. I numeri sono tutti dalla sua parte: 106 vittorie in 161 gare ufficiali, per una media di quasi 2,16 punti a partita (solo Francesco Mauro e Nino Resegotti nel lontanissimo 1919/20 avevano fatto meglio), e 6 trofei già conquistati (uno scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppa italiane), solo uno in meno dei recordmen Helenio Herrera e Roberto Mancini con 7 titoli ciascuno.