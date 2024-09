Protagonisti e pienamente al centro del progetto con l'Inter, comprimari in Nazionale o addirittura epurati: è il destino dei francesi Marcus Thuram e Benjamin Pavard , che con la maglia dei Blues non riescono a raccogliere le stesse soddisfazioni raggiunte in nerazzurro. Entrambi arrivati a Milano nell'estate del 2023, nonostante le ottime prestazioni fornite in Italia non sono riusciti a conquistare pienamente il ct transalpino Didier Deschamps, che negli ultimi mesi ha lanciato loro segnali chiarissimi.

Equivoco tattico

Marcus Thuram è ormai stabilmente nel giro della Nazionale dal 2021, tuttavia non ha mai ricoperto un ruolo da protagonista: 25 presenze per lo più spezzoni, e solamente 2 gol. Dopo l'ultimo Europeo ha ereditato la maglia numero 9 di Giroud ma, per il momento, si è trattato di un passaggio di testimone solamente allegorico, che non ha trovato riscontri in campo. Questo perchè l'attaccante dell'Inter fatica a coesistere con Mbappe: la stella della Francia si trovava alla perfezione con l'ex milanista, mentre con il nerazzurro tende a calpestare le stesse zolle, un ibrido tra centravanti ed esterno offensivo. Un equivoco tattico che Deschamps non è ancora riuscito a risolvere, con Thuram che, anche contro l'Italia e con la squadra sotto di 2 reti, è sceso in campo per poco più di 10 minuti.