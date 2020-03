Assemblea di Lega, non raggiunto il numero legale: Inter presente con altri nove club

Solo nove le società di Serie A che si sono presentate al Palazzo H della sede del Coni per l’assemblea di Lega. Era stata convocato per un punto sull’emergenza del coronavirus. Ma sono arrivati all’incontro solo i rappresentanti di Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta, Fiorentina, Udinese e Sassuolo. Non è stato quindi raggiunto il numero legale per tenere l’Assemblea. Si è tenuto però un Consiglio informale con il presidente della Lega Dal Pino e l’ad della Lega De Siervo.

(Fonte: repubblica.it)