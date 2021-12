Nuno Gomes: “Calcio italiano di nuovo su alti livelli. Scudetto? Inter o Milan”

L'ex attaccante portoghese della Fiorentina dice la sua opinione sulla corsa al titolo di campione della Serie A

Nuno Gomes, ex attaccante portoghese della Fiorentina, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport. Tra i temi toccati, anche la corsa scudetto: "Chi lo vincerà? Milan o Inter. Mi fa piacere che il calcio italiano, 15-20 anni fa il migliore d'Europa, piano piano stia tornando su alti livelli. E' positivo che ci siano più spettacolo e più squadre in lotta per il titolo: la Juventus è un po' distante e sta soffrendo, ma l'Atalanta sta andando davvero forte perchè esprime un bel calcio".