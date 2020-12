TS – Ex Inter, nuova avventura in Serie A per Asamoah? Non ci sono conferme ma…

Nuova avventura in Serie A per Kwadwo Asamoah? Ne parla TuttoSport nell’edizione odierna. Questo l’aggiornamento sull’ex Inter, accostato all’Udinese: “Sul fronte mercato alcuni rumors danno come possibile il ritorno di Asamoah. Il ghanese è stato già protagonista in terra friulana dal 2008 fino all’estate del 2012, prima di approdare a Juventus e Inter. Non ci sono conferme di alcun tipo rispetto a questa operazione, ma il ghanese potrebbe essere un’alternativa interessante sia come centrale che come esterno di centrocampo”.