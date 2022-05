Inter, nuova chance per Correa: Inzaghi ci punta anche per la prossima stagione

L'attaccante argentino, complici i tanti infortuni, non è riuscito a dimostrare il suo valore al primo anno in nerazzurro

La prima stagione all'Inter di Joaquin Correa non è di certo andata come previsto: tanti infortuni, solo 4 gol e un rendimento non all'altezza delle aspettative. L'attaccante argentino, tuttavia, gode della stima incondizionata di Simone Inzaghi, che già lo ha avuto alla Lazio e che intende confermarlo anche per il futuro. Oggi, come scrive Tuttosport, avrà una nuova occasione per dimostrare il suo valore: "Intenzione di Inzaghi è quella di proporre tutti i titolari, con Correa che ha vinto il ballottaggio su Dzeko, scelta che conferma quanto l'allenatore punti sull'argentino anche nell'ottica della prossima stagione".