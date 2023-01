Inter, nuova chance per Lukaku: un gol per tornare al top e ritrovare fiducia

Così scrive il Corriere dello Sport: "Avanti con Lukaku. Inzaghi, infatti, là davanti, sembra orientato a confermare Big Rom per dare l'assalto al Monza. Una scelta che sarebbe basata su una doppia valutazione: da un lato perché il totem belga, come ha dimostrato contro il Napoli, è in grado di mettere in crisi la difesa avversaria pur non essendo nelle condizioni più brillanti, dall'altro perché la forma migliore la può raggiungere proprio giocando. Poi è chiaro che, nel caso, non starà in campo fino al 90', ma avendo una carburazione lenta è comunque preferibile che cominci la partita, piuttosto che entrare in corsa.