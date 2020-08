Inter, nuova multa in arrivo per Brozovic: comunque in campo contro l’Atalanta, poi…

L’ultima bravata di Marcelo Brozovic non rimarrà impunita: la dirigenza dell’Inter non ha gradito l’episodio di qualche notte fa all’ospedale San Carlo, e il centrocampista croato verrà nuovamente multato. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, la questione verrà affrontata solamente dopo la sfida di questa sera contro l’Atalanta:

“L’Inter, evidentemente, non ha gradito. Anche perché, a questo punto, il giocatore è da considerare recidivo. Quando gli è stata ritirata la patente, è scattata immediatamente la multa di 100 mila euro. Probabile che accada lo stesso anche stavolta, seppure in casa nerazzurra sostengano si tratti di una circostanza meno grave rispetto alla precedente. Ad ogni modo, la priorità resta la partita di questa sera con l’Atalanta, quindi la comunicazione ufficiale di un eventuale provvedimento avverrà successivamente. A meno di cambi di rotta dell’ultima ora, Brozovic dovrebbe essere regolarmente in campo contro i bergamaschi“.