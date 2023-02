TS – Inter, nuova relazione su Buchanan: può essere lui il sostituto di Dumfries

L'Inter, anche questa estate, potrebbe essere costretta a cedere uno dei suoi pezzi pregiati. L'indiziato numero uno a lasciare Milano sembra essere Denzel Dumfries, e la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno in cerca di possibili sostituti. Un nome caldo a tal proposito, secondo il Tuttosport, è quello del canadese Buchanan: "Il club nerazzurro dovrà vendere - Dumfries rimane in cima alla lista -, ma al tempo stesso Ausilio, il suo vice Baccin e gli osservatori stanno battendo varie strade per trovare nuovi elementi, possibilmente non troppo cari e Under 25 come il canadese Buchanan del Club Bruges, osservato la scorsa settimana in Champions e possibile sostituto proprio di Dumfries".