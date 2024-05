Il club rossoblù fisserà appuntamento con i dirigenti nerazzurri per trattenere la punta in Sardegna

Giocherebbe ancora in Serie A dopo la salvezza conquistata dalla squadra di Ranieri (che ha appena dato l'addio al calcio). In totale è riuscito a collezionare 27 presenze, ha segnato due gol e fornito un assist ai compagni. Per lui il club sardo ha un diritto di riscatto fissato a 4 mln. I nerazzurri contano di monetizzare.