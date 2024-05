Il primo ministro bavarese Markus Söder rivela a 'Sky Sports' nuovi dettagli su come è avvenuto il rifiuto dell'allenatore

Dieci giorni fa è esplosa la bomba: Ralf Rangnick rifiuta l'offerta del Bayern Monaco di allenare la squadra la prossima stagione dopo l'addio annunciato di Thomas Tuchel. Mentre il Bayern continua la ricerca di un tecnico (ora in corsa ci sono Lopetegui e Ten Hag, oltre a Hansi Flick), dalla Germania arrivano nuovi dettagli sul rifiuto di Rangnick. Il primo ministro bavarese Markus Söder rivela a 'Sky Sports' nuovi dettagli su come è avvenuto il rifiuto dell'allenatore.

Söder ritiene che con Rangnick fosse tutto chiaro: "Secondo le mie informazioni, aveva accettato". "Poi c'è stata una telefonata strana. All'improvviso ha dato delle ragioni che hanno sorpreso tutti. C'erano cose che non quadravano", spiega il politico e dichiarato tifoso del Bayern, che non ha voluto fornire ulteriori dettagli. "Al Bayern è come nel mio partito: c'è sempre molta drammaticità", ha detto il politico della CSU.