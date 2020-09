Inter, salutano due storici osservatori: i sostituti arrivano da Sampdoria e Lecce

Con la nuova stagione ormai alle porte, è tempo di riorganizzare l’organigramma dello staff nerazzurro che, rispetto al recente passato, vedrà dei cambi per quanto riguarda gli osservatori. Come racconta il Corriere dello Sport, arrivano due scout, uno dalla Sampdoria e uno dal Lecce: “Cambi nella squadra degli 007 nerazzurri: escono gli “storici” Fontana e Moro ed entrano Damiano Moscardi, ex calciatore, lo scorso anno alla Sampdoria, e Federico Cavola, in arrivo dal Lecce”.