Le sue mosse

Con Vialli e in compagnia dei due magnati James Dinan e Alex Knaster, Tifosy si era già mossa sul panorama italiano e nello specifico su Pisa e Parma. In Toscana Knaster aveva acquisito il 75% del club toscano mentre in Emilia c’erano stati contatti intensi per la società poi finita in mano all’americano Kyle Krause. I quattro protagonisti - Zanetton, Vialli, Dinan e Knaster - nel 2021 erano tutti coinvolti in una delle Spac che aveva ottenuto maggior successo a Wall Street, raccogliendo qualcosa come 345 milioni di dollari da fondi istituzionali e non solo. Zanetton e Vialli si erano conosciuti a Londra, decidendo di dare vita a Tifosy con l’intento di permettere ai supporter, e non solo, di investire nelle proprie squadre per ottenere un ritorno dal punto di vista economico. Inizialmente tutto era nato come una startup, sostenuta dai guadagni in percentuale sulla singola campagna di raccolta. Un anno fa Zanetton aveva lanciato un fondo da 500 milioni per investire nel calcio e da dare in prestito alle società in collaborazione con Fasanara Capital", si legge.