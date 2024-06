Domani in sede ci sarà un incontro tra Inzaghi e la dirigenza e non si parlerà solo di rinnovo. Intanto oggi c'è stato un incontro con Gardi

L’incontro con Simone Inzaghi dirà tanto sulla strategia di mercato dell’Inter. Si ragionerà nella giornata di domani non solo sul rinnovo di contratto del tecnico, ma anche sui possibili nomi in entrata e in uscita.