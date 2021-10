Coverciano, nuovo corso allenatori Master UEFA Pro: presenti gli ex Inter Rocchi e Cannavaro

È stato inaugurato questa mattina a Coverciano il nuovo corso per allenatore UEFA Pro: gli ex Inter Cannavaro e Rocchi fra gli allievi

È stato inaugurato questa mattina a Coverciano il nuovo corso per allenatore UEFA Pro. Il cosiddetto ‘Master’ è il massimo livello di formazione per un allenatore di calcio riconosciuto a livello europeo e la sua qualifica consente ai tecnici abilitati di poter guidare qualsiasi squadra.

Una platea di nomi d’eccezione ha riempito l’aula magna del Centro Tecnico Federale; tra gli allievi del Master, figurano infatti anche il match analyst della Nazionale di Roberto Mancini, Antonio Gagliardi, e l’allenatrice della Nazionale femminile Under 23, Selena Mazzantini. E poi ancora: tre allenatori del campionato cadetto di questa stagione, ovvero Giacomo Gattuso (Como), Edoardo Gorini (Cittadella) e Francesco Antonio Modesto (Crotone), e altri nomi conosciuti del calcio italiano e internazionale come l’ex difensore argentino di Bayern Monaco e Manchester City, Demichelis, e vecchie conoscenze della nostra Serie A – solo per citarne alcuni - come Rolando Bianchi, Paolo Cannavaro e Tommaso Rocchi.