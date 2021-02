GdS – Il nuovo Perisic è un tesoro per l’Inter. Su di lui un dettaglio non banale

L'ultima prestazione dell'esterno croato ha portato segnali importanti ad Antonio Conte

Titolare un po' a sorpresa in Inter-Lazio, Ivan Perisic se l'è cavata discretamente contro Lazzari. Il croato ha lasciato intravedere margini di adattamento in quel ruolo che prima sembravano non esserci. Segnale importante per Conte, come spiega la Gazzetta dello Sport: "Spesso il cross dalla trequarti è la soluzione più comoda a uno stallo creativo. All’Inter capitava spesso lo scorso anno con terzini che faticavano a dribblare (D’Ambrosio, Biraghi), ma anche quest’anno (Darmian, Young). Con Hakimi e Perisic ora Conte ha le ali affilate che arrivano in fondo: un tesoro. La crescita nel ruolo di Perisic e la nuova disponibilità alle fatiche senza palla, da Eto’o mourinhano, hanno arricchito l’Inter: il croato porta talento offensivo senza creare scompensi tattici e, particolare non banale, la personalità di un nazionale che ha disputato da titolare la finale dell’ultimo Mondiale".