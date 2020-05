Coronavirus, nuovo protocollo FIGC: ecco cosa succede con caso positivo

Gli allenamenti di gruppo per la ripresa del campionato hanno fatto discutere. Il vecchio protocollo della FIGC non è stato ritenuto applicabile da diversi club per le richieste sulla quarantena. E poi c’era la questione del ritiro prolungato per tutta la squadra e staff al seguito. Il nuovo protocollo della Federazione, approvato dal Comitato tecnico-scientifico, in caso di contagio prevede:

Immediato isolamento del soggetto interessato; pulizia e sanificazione dei locali in uso alla squadra; squadra in isolamento fiduciario in struttura concordata; tamponi per tutti ogni 48 ore per due settimane; nessun contatto esterno del gruppo che può continuare ad allenarsi.

(Fonte: SS24)