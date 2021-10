Nuovo San Siro, ass urbanistica: “Oggi non c’è decisione. Vogliamo progetto top”

Così Carlo Tancredi: "Se e quando ci sarà una decisione che al momento non c'è ci aspettiamo un progetto di altissimo livello. Ad oggi c'è uno studio"

Tiene banco in casa Inter e Milan la questione legata al futuro del nuovo stadio. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha confermato che presto incontrerà le due società, ma l'assessore all'urbanistica Carlo Tancredi ha voluto chiarire: «Se e quando ci sarà una decisione che al momento non c'è ci aspettiamo un progetto di altissimo livello. Ad oggi c'è uno studio, non un progetto». Tancredi si riferisce a tutto quello che ruota intorno al nuovo stadio - alberghi, centri commerciali - e che Sala ha definito il 55 per cento dell'intero progetto. «Mi interessa - prosegue Tancredi - una visione complessiva e la riqualificazione di una zona dove ci sono molte realtà diverse»", si legge sul Corriere della Sera.