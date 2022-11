Nuovo San Siro, si è concluso il dibattito pubblico: il 18/11 la relazione finale

Sono terminati oggi gli incontri previsti dal dibattito pubblico relativo al nuovo San Siro. Quattordici appuntamenti totali tra incontri pubblici, di approfondimento, sopralluoghi e laboratori che hanno consentito alla cittadinanza milanese di conoscere nei dettagli la proposta progettuale presentata dai club ed esprimere opinioni, critiche, avanzare proposte e suggerimenti.Sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito sarà presentata venerdì 18 novembre da parte del coordinatore Pillon la relazione conclusiva, che sarà inviata alla Commissione Nazionale del Dibattito pubblico e ai soggetti proponenti per la valutazione degli esiti e delle osservazioni raccolte nel corso del dibattito stesso.

La relazione conclusiva conterrà la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico, comprensiva delle indicazioni circa il numero degli incontri e dei partecipanti e le modalità di gestione del dibattito. La sintesi imparziale, trasparente e oggettiva dei temi, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito; la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si richiede ai proponenti di prendere posizione in un dossier conclusivo.

Numerosi i temi affrontati anche nel corso dell’ultimo incontro del dibattito, il laboratorio di quartiere svoltosi oggi presso lo stadio San Siro alla presenza dei progettisti, rappresentanti dei club e del Comune. Al laboratorio ha preso parte anche una nutrita rappresentanza di tifosi affetti da sordomutismo per condividere con i progettisti presenti esigenze e proposte.La raccolta dei quaderni degli attori si è chiusa l’8 novembre. Oggi invece è l’ultimo giorno per inviare mail con richieste di informazioni sul progetto all’indirizzo info@dpstadiomilano.it, per permettere ai Club, ai progettisti e al Comune di Milano di elaborare le proprie risposte entro la conclusione del dibattito pubblico (18 novembre). La segreteria e il centralino telefonico del dibattito pubblico rimarranno comunque attivi fino al 18 novembre.