Nuovo San Siro, i comitati contro Sala: “Cerca in ogni modo di evitare confronti”

Scrive in merito Repubblica: "I portavoce del Comitato Referendum X San Siro, che accusano Palazzo Marino di voler «influenzare» il «parere dei Garanti», attaccano: quelle degli «uffici» sono «tesi pretestuose che ricalcano le opinioni dei fondi immobiliari privati, i quali propongono la speculazione edilizia sull'area di San Siro». Non vanno tanto per il sottile, insomma, e annunciano ricorsi: « Preannunciamo, fin da oggi, che non lasceremo nulla di intentato e perseguiremo tutte le azioni legali e politiche per garantire alle cittadine e ai cittadini il diritto democratico di esprimersi»".