Nuovo sponsor Inter, un nome su tutti per la maglia: annuncio atteso a giorni

Aggiornamenti sul futuro sponsor delle maglie nerazzurre dopo la fine dell'era Pirelli

L’Inter ha ufficialmente presentato la nuova maglia per la prossima stagione. Tifosi divisi sulla nuova casacca nerazzurra, in attesa di capire quale sarà lo sponsor dopo la fine dell’era Pirelli. Come svela La Repubblica, “a poco più di un mese dall'inizio del campionato ancora manca lo sponsor sulle nuove maglie pitonate. Dovrebbe trattarsi di Socios.com, piattaforma di tifo virtuale che già sponsorizza il Valencia. La firma sul contratto ancora non c'è, ma l'annuncio è atteso a giorni”.