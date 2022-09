Nuovo stadio, un altro anello costerebbe 200 mln. Capienza, Inter e Milan hanno…

Ieri è andato in scena il primo dei dieci incontri del dibattito pubblico sul nuovo stadio, approfondito il tema della capienza

Ieri è andato in scena il primo dei dieci incontri del dibattito pubblico sul nuovo stadio di Inter e Milan . Uno dei temi affrontati è stato quello relativo alla capienza che passerà dagli attuali 75.817 posti di San Siro ai 60-65mila del nuovo impianto. "Il primo motivo è legato ai costi. Per andare oltre a quota 65mila, sarebbe necessario costruire un terzo anello che comporterebbe una spesa aggiuntiva di altri 200 milioni", sottolinea Tuttosport.

"Inter e Milan hanno calcolato che, nelle ultimi sei stagioni, l’affluenza a San Siro è andata oltre i 65mila spettatori solo nel 15% delle partite. Uno degli accorgimenti sarà quello di rimettere in vendita in modo più rigoroso i posti lasciati liberi dagli abbonati che spesso vanno allo stadio solo per alcune partite".