Nuovo stadio, aumento importante dei ricavi. Inter e Milan accelerano per un motivo

"Le squadre, così come scritto nel dossier preparato per l’imminente dibattito pubblico, stimano che il nuovo San Siro porterà a un incremento dei ricavi pari a 120,4 milioni di euro, «di cui 80 dal comparto stadio e 40 dal comparto plurivalente», da dividere tra nerazzurri e rossoneri. Una bella cifra, che andrà poi tarata con la necessità di rientrare delle spese: va ricordato che Inter e Milan per coprire il 90% dell’investimento chiederanno un finanziamento a 30 anni e che in questo tempo stimano di rientrare di tutti i costi. L’importante è comunque partire: dopo le incertezze del Comune e l’eventualità di andare a Sesto San Giovanni o separarsi, i due club vogliono correre per far schizzare in alto il loro valore complessivo", spiega La Gazzetta dello Sport.