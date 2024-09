Nuovo stadio, oggi Inter e Milan incontrano il Sindaco Sala: dossier e posizioni dei club

Il Milan osserva con attenzione tutte le possibili soluzioni: da San Siro (anche se i costi stimati nello studio presentato al club sono ritenuti bassi rispetto alle considerazioni rossonere) all’idea di procedere con un nuovo impianto di proprietà a San Donato. L’area è in attesa della messa in sicurezza dei terreni che il club ha acquistato nei mesi scorsi, un ulteriore step nell’avanzamento dei lavori. Non è detto che l’incontro in programma in giornata sia risolutivo, in un senso o nell’altro. In casa Inter, dopo l’arrivo di Oaktree il dossier stadio è diventato ancora più centrale. Anche la società nerazzurra è aperta a più soluzioni: la riqualificazione del vecchio San Siro è da considerarsi solo una delle possibili strade da imboccare, ma non l’unica via possibile", si legge.