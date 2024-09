Marotta alza l'asticella

"Miglior film, migliori attori protagonisti, «in campo e fuori», miglior regista. Sì, per Beppe Marotta l’Inter del ventesimo scudetto è stata da Oscar, come ha detto ieri il presidente nerazzurro alla Gazzetta al cinema Anteo di Milano, dove il film “Inter. Due stelle sul cuore” è stato proiettato in anteprima. Marotta però sa anche che i sequel di successo, nel cinema come nello sport, sono persino più difficili da realizzare dell’opera prima. E allora quella frase pronunciata ieri sul palco della sala, che si allunga come un ponte tra passato, presente e futuro, ha tutta l’aria di risuonare come voce fuori campo nel trailer del prossimo capitolo. «Vincere è qualcosa di straordinario, ma non accade per caso», dice Marotta. E per ripetersi lui e la sua Inter non hanno lasciato nulla al caso nemmeno stavolta: gli eroi dello scudetto sono rimasti tutti al loro posto, al gruppo si sono aggiunti rinforzi di altissimo livello come Taremi e Zielinski, mentre il rinnovamento è passato dagli investimenti alla Josep Martinez e alla Palacios. L’Inter ha toccato la stella e vuole restare lassù.