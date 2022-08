Libero – Nuovo stadio, entro il weekend Inter e Milan manderanno i progetti aggiornati

Inter e Milan sono al lavoro non solo per il mercato ma anche per il progetto stadio: ecco gli ultimi aggiornamenti

Inter e Milan sono al lavoro non solo per il mercato ma anche per il progetto stadio. Stando alle ultime indiscrezioni, i due club, entro fine settimana, potrebbero consegnare al Comune i nuovi documenti aggiornamenti e rimodulati dopo le richieste della Giunta comunale. "L'obiettivo di chi coordina il confronto fra società sportive, associazioni e cittadini, è quello di realizzare 4-5 incontri pubblici aperti alla città, in parte in presenza e in parte online, e altri 4-5 incontri più tecnici per coinvolgere associazioni, mondo delle professioni, mondo accademico, rappresentanti di categoria", spiega Libero.