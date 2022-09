Nuovo Stadio San Siro, dibattito pubblico al via. Subito polemiche per…

La nuova casa di Inter e Milan. Ieri è iniziato il dibattito pubblico per il nuovo San Siro. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sull’incontro, in attesa del prossimo che andrà in scena lunedì 3 ottobre:

“Inter e Milan si confrontano con la città sul progetto del nuovo San Siro. Ieri a Palazzo Marino c’è stato l’incontro che ha aperto il dibattito pubblico, il passo obbligato nel processo che - sperano i club - può portare presto al definitivo ok alla proposta dei due club. All’incontro hanno partecipato 445 persone, in presenza o collegati via web, tra cittadini, rappresentanti dei comitati e delle istituzioni. Il progetto prevede la costruzione di uno stadio da 60-65 mila posti, i club puntano a inaugurarlo nel 2027-28. Solo allora il Meazza - che ospiterà nel frattempo la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 - verrà demolito. Non sono mancate le polemiche, con i rappresentanti dei comitati in difesa del Meazza che hanno criticato le modalità dell’incontro. Il prossimo incontro lunedì pomeriggio a Palazzo Reale”, si legge.