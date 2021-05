Inter, Oaktree ha già investito nel calcio: in passato legami anche con Thohir

Il fondo di investimenti americano sta per entrare a tutti gli effetti all'interno del club nerazzurro: ufficialità in arrivo

Sta per concludersi positivamente la trattativa tra Suning e Oaktree per il finanziamento e la cessione di parte delle quote societarie dell'Inter. Il fondo di investimenti americano, come scrive Tuttosport, ha già avuto contatti con il mondo del calcio: "A settembre dello scorso anno Oaktree ha acquistato l'80% del Caen, squadra della Ligue 2 francese dopo la retrocessione dalla massima divisione nel 2019. Il Caen, già in cattive acque, si è salvato per pochi punti. Nel 2016 uno dei fondatori di Oaktree, Steve Kaplan, ha acquistato lo Swansea City insieme a Jason Levien, un nome che non è nuovo ai tifosi interisti. Era il socio dell'ex presidente nerazzurro Erick Thohir nell’azionariato di controllo del DC United nella Major League Soccer americana".