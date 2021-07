Inter, ecco come raggiungere l’obiettivo di Suning: dopo l’addio di Hakimi…

Con la cessione dell'esterno marocchino al PSG la dirigenza nerazzurra si avvicina alla richiesta della proprietà

Definita la dolorosa cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, per la quale manca solamente l'ufficialità, l'Inter si avvicina in maniera sensibile alla richiesta della famiglia Zhang, che ha chiesto espressamente di far registrare un importante utile a bilancio. Adesso, come scrive La Gazzetta dello Sport, l'attenzione si sposterà sui tanti giovani che prenderanno parte alla prima fase del ritiro di Appiano Gentile:

"Per molti si apriranno le (inevitabili) porte del prestito e, in caso di offerte interessanti, pure quelle della cessione. I baby talenti servono infatti anche a recuperare moneta sonante per centrare l'attesa quota 70 milioni di utile, cifra richiesta da Suning. Il grosso è ormai arrivato da Achraf Hakimi, che ieri finalmente era nella sua amata Parigi per le visite (costo 68 milioni più 3 di bonus piuttosto complicati), ma anche alcuni giovani di contorno potranno essere altrettanto importanti per arrivare all'obiettivo".