Il Giornale – Inter, occasione ghiotta per rimediare a partenza in retromarcia

Conte sa che la strada è tutta in salita. Neanche battere il Real vorrebbe dire qualificazione certa agli ottavi di Champions. Il Giornale pone l’accento proprio su questo: “Nemmeno battendo stasera la squadra di Zidane a San Siro, l’Inter è certa di rimediare alla partenza in retromarcia nel girone di Champions League”.

“L’occasione è ghiotta per tornare in corsa. Se all’eventuale successo nerazzurro, si sommasse quello possibile del Gladbach sullo Shakhtar, stasera l’Inter si ritroverebbe seconda nel girone”.

L’Inter con Conte ha un bilancio in rosso: 2 sole vittorie in 9 partite, con 4 sconfitte (2 quest’anno). “Fuori al primo turno l’anno scorso, quando l’amarezza dell’eliminazione venne poi stemperata dalla cavalcata in Europa League, non può permettersi un altro flop nel girone (che poi per l’Inter sarebbe il terzo in 3 anni)“.

(Fonte: Il Giornale)