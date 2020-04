Oddo: “Messi? Più importante trattenere Lautaro. Se l’Inter pensa a lui è perché…”

Intervenuto in collegamento su Sportitalia, Massimo Oddo ha parlato del mercato dell’Inter tra il sogno Lionel Messi e il rischio di perdere Lautaro Martinez, nel mirino del Barcellona: “Messi? Un’investimento complicato. Non conosco la situazione finanziaria dell’Inter. Se i club fanno questi tipi d’investimento è perché sanno di avere un certo ritorno economico, oltre a mettere grandissima qualità in rosa. Secondo me è difficilmente che un giocatore come Messi lasci il Barcellona. La sua situazione è diversa da quella di Ronaldo, che ha girato tante squadre e che non ha mai avuto una lunghissima storia in un club. Più importante trattenere Lautaro o sognare Messi? L’anno scorso il primo era un giocatore promettente mentre quest’anno si è confermato diventato un probabile campione. Prima di tutto penserei a trattenere lui. Attacco dell’Inter nella prossima stagione? È prematuro parlarne. Necessario finire la stagione. Mercato? Anche le grandi squadre potrebbero uscire con le ossa rotte da questa situazione“.