Oddo: “Calhanoglu, personalità nell’accettare l’Inter. Sconfitta Milan sarebbe decisiva”

L'ex terzino del Milan, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del derby di sabato sera tra l'Inter e i rossoneri

"Di personalità Calhanoglu ne ha mostrata tanta quando ha accettato l'offerta dell'Inter. Ha pagato lo scotto del passaggio in una grande squadra come il Milan. Sta facendo molto bene nell'Inter, giocatore importante per Inzaghi. Una vittoria dell'Inter creerebbe un distacco troppo grande e taglierebbe fuori il Milan".