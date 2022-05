Inter, la vera offerta per Dybala. “Ma occhio alla Roma. E Paulo dalla Spagna…”

L'Inter continua a seguire con interesse la vicenda Dybala ma anche la Roma è in piena corsa per l'argentino

L'Inter continua a seguire con interesse la vicenda Dybala. L'argentino, in ritiro in Spagna con la Nazionale, è un nome caldo per i nerazzurri. "Tramite un intermediario, sono state illustrate le condizioni nerazzurre, con l’aggiunta che, per fargli spazio in rosa, deve prima uscire Sanchez. A differenza di Bremer, però, la Joya non ha detto sì all’Inter, anzi. La Roma, infatti, resta in piena corsa per ingaggiarlo", spiega il Corriere dello Sport che illustra poi l'offerta nerazzurra: