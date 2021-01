Inter, oggi saldati stipendi di luglio e agosto. “Accordo per slittamento? Non serve alcuna…”

Tiene banco in casa Inter la questione legata al pagamento degli stipendi. Oggi è una giornata chiave, considerando che il club nerazzurro salderà le due mensilità estive rimaste arretrate, come scrive Il Corriere della Sera: “Oggi l’Inter salderà le pendenze di luglio e agosto, dopo aver già pagato settembre e ottobre. Per i mesi di novembre e dicembre c’è tempo fino al 16 febbraio. Se potrà il club pagherà anche quelli, altrimenti cercherà un accordo con i tesserati e non c’è alcun bisogno che ci sia un’intesa collettiva“.