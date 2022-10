Retroscena Okaka: “L’Inter mi aveva praticamente preso: vi racconto perché saltò!”

Stefano Okaka, attaccante ora al Başakşehir con un passato in Italia, ha svelato così a calciomercato.com un retroscena sull’Inter

"Dalla Sampdoria all'Anderlecht. Sarei dovuto andare in una tra Milan e Inter, alla fine mi sono ritrovato in Belgio".

"Dalla Samp che sfiora la qualificazione in Champions va via Gabbiadini, al Napoli, Eder, all'Inter e io, all'Anderlecht. Capisci che c'è qualcosa che non va?! Avevo già parlato con Mancini, l'Inter mi aveva praticamente preso”.