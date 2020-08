Okan: “Inter, con Conte puoi vincere Europa League e scudetto. Mi colpisce particolarmente…”

“Sono contento, può vincere l’Europa League. Mi dispiace non averla incontrata con il mio Basaksehir, sarebbe stato emozionante“. Okan Buruk, ex calciatore dell’Inter e attuale allenatore dei turchi del Basaksehir, ha parlato in esclusiva ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.

Cosa la colpisce particolarmente dell’Inter attuale?

“Lo spirito di sacrificio. Vedo giocatori affermati come Lukaku ed Eriksen inseguire gli avversari. Il rapporto con Conte, evidentemente, è molto forte. Per questo credo che il futuro sarà roseo…”.

Cosa intende?

“L’Inter può vincere l’Europa League, ma seguendo le indicazioni di Conte può vincere anche il campionato. Sarebbe meritato, perché già quest’anno è andata bene. Chiudere al secondo posto in Italia non è semplice. E la squadra sta crescendo”.

Cosa ricorda del 5 maggio 2002?

“Fu una cavalcata eccezionale. Avevamo una squadra fortissima, con Vieri e Ronaldo. All’ultima giornata l’Olimpico di Roma era pieno di interisti, sapevamo che a Milano le piazze erano gremite. Ricordo le lacrime di Ronaldo, non solo le immagini di lui che piange in panchina, ricordo che era distrutto anche dopo. Vieri, che era un duro, piangeva senza sosta. A tutti noi dispiaceva soprattutto per Moratti perché ci teneva tantissimo e con noi aveva un rapporto unico. Da giocatore non ho mai sentito un’empatia così con un presidente”.

In generale come valuta la sua esperienza all’Inter?

“Positiva. Ho avuto modo di confrontarmi con allenatori conosciuti in tutto il mondo come Cuper e Zaccheroni. Ho condiviso lo spogliatoio con Ronaldo, uno dei giocatori più forti degli ultimi 30 anni. Ho visto crescere Adriano, che segnò giovanissimo contro il Real Madrid e che si prese subito le prime pagine dei giornali. Ho giocato fianco a fianco con Vieri, un mostro. Peccato solo che non siamo riusciti a vincere”.