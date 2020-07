Okan Buruk: “L’Inter è partita bene e poi ha rallentato. Penso che il prossimo anno…”

Okan Buruk è sicuro: il prossimo anno l’Inter lotterà per lo scudetto. Intervenuto ai microfoni di Tribalfootball.com, l’ex giocatore nerazzurro ha rilasciato queste dichiarazioni: “In questa stagione la squadra sotto Conte è partita bene, ma poi ha rallentato. Ma penso che per il prossimo anno costruiranno una squadra migliore e lotteranno per vincere lo scudetto“. Buruk ha poi dichiarato di essere ancora contatto con alcuni suoi ex compagni nerazzurri: “A volte parlo al telefono con Zanetti e altri giocatori. Pochi mesi fa, Toldo è venuto in Turchia e, insieme a Emre, abbiamo bevuto un caffè insieme“.

(Tribalfootball.com)