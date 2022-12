Olanda-Argentina, CorSera: “Van Gaal punta su Dumfries, Scaloni deve recuperare Lautaro”

"Si sfidano l’allenatore più vecchio qui al Mondiale e quello più giovane. Il santone Van Gaal, 71 anni, contro il rivoluzionario Scaloni che ne ha 44. Olanda-Argentina è meno scontata di quanto possa apparire e non soltanto perché la Seleccion non ha mai vinto con gli Oranje entro il novantesimo. Van Gaal è un olandese atipico, per lui la tattica viene prima dello spettacolo e certe spericolatezze non fanno parte del suo repertorio. Burbero, scostante, diretto. Antipatico, però geniale. L’Olanda si fonda sul gigante Van Djik in difesa, sui gol di Gapko (3) in attacco e sulla spinta di Dumfries a destra senza trascurare la rinascita di Depay. Scaloni ha rivoluzionato con successo l’Argentina dopo la clamorosa sconfitta con l’Arabia. Si affida a Messi, ha scoperto Alvarez e il Musico Fernandez in regia. Adesso deve recuperare Lautaro".