Olanda e Croazia alle Final Four. Per Dumfries 90′, De Vrij subentra nella ripresa

L'Olanda batte 1-0 il Belgio - gol di Van Dijk - e stacca il pass per le Final Four di Nations League. Denzel Dumfries - ammonito al 77' - resta in campo tutta la partita, mentre De Vrij, inizialmente in panchina, è subentrato al 65' al posto di Timber. Avanza anche la Croazia che, nonostante l'infortunio di Brozovic, batte 3-1 l'Austria - gol anche dell'ex Inter Livaja - e vince il Gruppo 1.