Olanda-Danimarca, De Ligt: “Pelle d’oca all’ingresso di Eriksen. Felici sia tornato”

Le parole rilasciate dal difensore della Juventus dopo l'amichevole tra nazionali disputata ieri sera con la Danimarca dell'ex nerazzurro

Matthijs de Ligt ha affrontato Christian Eriksen ieri nell'amichevole tra Olanda e Danimarca. Il difensore della Juventus ha speso belle parole per l'ex Inter, entrato nella ripresa e andato in gol al primo pallone toccato. "Ho avuto la pelle d'oca quando è entrato in campo. Ho anche trovato difficile a volte contrastarlo, ho dovuto ignorare l'istinto di frenarmi. Siamo tutti molto felici che sia tornato a questo livello, il pubblico lo attendeva”, ha detto al termine dell'incontro.