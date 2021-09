Olanda, De Boer: “L’esonero? La vita va avanti. L’Europeo? Nei miei sogni…”

L'ex tecnico nerazzurro torna a parlare dell'esonero ai microfoni di Algemeen Dagblad

"L'Europeo? Hai una certa idea in testa su come vivrai quel torneo. Posso dire che non era così nei miei sogni. Van Gaal? Ho buoni rapporti con lui e ci ho parlato anche. Sono davvero contento che ora stia bene. Sappiamo tutti che è un allenatore di prim'ordine. Sono felice che sia il mio successore e gli auguro il meglio. Se lo fa, allora so che lo farà con tutto il cuore e l'anima, quindi gli auguro ogni successo".