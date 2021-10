Qualif. Mondiali – 90′ per tutti gli interisti: gol di Dumfries contro Gibilterra

Termina 2-2 il match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Croazia e Slovacchia: 90' per tutti i nerazzurri in campo

Termina 2-2 il match di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Croazia e Slovacchia: 90' per tutti i nerazzurri in campo (Perisic e Brozovic da un lato, Skriniar dall'altro) ed un punto che permette alla Russia, vincente per 2-1 contro la Slovenia, di scavalcare i croati e di prendersi il primo posto momentaneo. Vittoria facile per l'Olanda che rifila un perentorio 6-0 a Gibilterra con Dumfries - 90' per lui e De Vrij - autore del quarto gol di testa su assist di Lang. Vince, ma a fatica, la Turchia di Calhanoglu 2-1 a tempo scaduto contro la Lettonia grazie al rigore di Yilmaz. 90' per il trequartista nerazzurro