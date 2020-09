CT Olanda: “Peccato per l’infortunio di de Vrij. Era molto deluso, era la sua occasione”

Brutte notizie per Stefan de Vrij, che ha dovuto lasciare il ritiro dell’Olanda per un infortunio. Dwight Lodeweges, ct ad interim della selezione Oranje, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni del difensore nerazzurro: “Aveva un problema fisico da un po’ di tempo, speravamo che potesse farcela ma non è andata così. Non voleva lasciare il ritiro, era profondamente deluso. Questa era la sua occasione per giocare. In Nazionale ha sempre avuto un atteggiamento molto positivo, nonostante spesso non giocasse. Questo è molto intelligente per un ragazzo con una tale esperienza. Ora che avrebbe potuto giocare non potrà farlo. Questo ovviamente è un vero peccato“.