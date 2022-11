Qatar 2022 – Olanda-Qatar 2-0, Orange agli ottavi da primi. Avanza anche il Senegal

L'Olanda vince 2-0 contro il Qatar e stacca il pass per gli ottavi di finale da prima del Gruppo A. Gli Orange passano in vantaggio al 26' con Gakpo e trovano il raddoppio ad inizio ripresa con De Jong. 90' per Dumfries, ancora 0' per De Vrij ma entrambi i nerazzurri passano agli ottavi. Passa il turno, da secondo, anche il Senegal che batte 2-1 l'Ecuador: decidono i gol di Sarr (rigore) e Koulibaly, nel mezzo il pareggio ecuadoregno di Caicedo.