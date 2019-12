Oldani: “Esposito una bella notizia per l’Inter e per il calcio italiano. Lukaku…”

Ospite negli studi di Sky Sport, lo chef e noto tifoso nerazzurro Davide Oldani è tornato sul primo gol in Serie A di Sebastiano Esposito: “La favola di Esposito è una bella notizia per il calcio, per l’Inter e per la Nazionale italiana, ma l’azione più bella è quella di Lukaku, che gli lancia il pallone non con cattiveria, ma per dirgli “vai!”: devi avere testa per fare una cosa del genere. Si è dimostrato un uomo che crede nei giovani, che crede in una società, che crede in un progetto“.