Oldani: “Inter, mercato da 6,5. Con Lukaku abbiamo fatto il botto, ma poi…”

Il celebre chef, noto tifoso nerazzurro, ha espresso le sue sensazioni in vista del derby in programma domani

IL celebre chef Davide Oldani, noto tifoso dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di "Tutti Convocati" per parlare del derby in programma domani: "Io sono in attesa, il Milan è una squadra che sta costruendo un progetto. Speriamo che non si riprendano del tutto proprio domani sera. Il voto al mercato dell'Inter è un 6,5. Abbiamo fatto il botto con Lukaku, riprendendolo, però tra 8 mesi dovremo andare a trattare nuovamente con il Chelsea per tenerlo".